Napoli, chiede 600 euro per restituire auto rubata: arrestato

Arrestato a Napoli un uomo di 42 anni, Massimiliano Ambrosio, per tentata estorsione. Ha chiesto il pagamento di 600 euro per restituire un’automobile rubata. La vittima è stata contattata diverse volte da un interlocutore anonimo che ha organizzato l’incontro in via Rossini per la restituzione della sua auto, in cambio del pagamento della somma di denaro. Un agente del commissariato Frattamaggiore si è sostituito alla vittima e quando Ambrosio gli ha chiesto i soldi lo ha bloccato. Successivamente gli agenti del Commissariato Afragola hanno ritrovato anche la macchina rubata, poi restituita alla vittima.