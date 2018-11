Ercolano, minacce a moglie e figlia con taglierino: arrestato

Arrestato per maltrattamenti in famiglia un operaio di 50 anni a Ercolano in provincia di Napoli. L’uomo, dopo essere stato denunciato ai carabinieri dalla moglie di 46 anni e dalla figlia di 20 per maltrattamenti in famiglia, ha impedito ad entrambe di rientrare a casa minacciandole con un taglierino. I carabinieri, giunti d’urgenza sul posto, hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell'ordine, e sequestrato il taglierino. È stato condotto al carcere di Poggioreale.