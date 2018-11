Napoli, rottura condotta idrica: sette comuni del Vesuviano a secco

Sette comuni nel Napoletano sono rimasti a senz'acqua. La rottura improvvisa della condotta regionale nella tratta San Clemente-Cercola ha provocato lo stop della fornitura idrica sull’intero territorio di Pomigliano d'Arco e di Casalnuovo di Napoli, ad esclusione di via Napoli, via San Marco, Corso Umberto, via Arcora nel tratto compreso tra via Napoli e Piazza Mafalda. A dare la notizia è la Gori, azienda che gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni dell’ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano.

Due servizi di autobotti per contenere disagi

A partire dalle 18 di oggi, 28 novembre, l’interruzione della fornitura idrica interessa anche il territorio dei Comuni di Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Volla e San Sebastiano al Vesuvio. L'erogazione dell’acqua dovrebbe tornare regolare in modo graduale a partire dalle 13 di domani. L’azienda ha predisposto due servizi di autobotti per attenuare i disagi dovuti alla rottura della condotta. Il primo servizio sarà a Pomigliano d’Arco in piazza Primavera/via Nazionale delle Puglie, mentre il secondo avrà luogo a Casalnuovo di Napoli in via Arcora.