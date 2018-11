"Arte Salerno 2018", la terza edizione della mostra a Palazzo Fuscione

Torna l’appuntamento con “Arte Salerno 2018”, l’esposizione internazionale di arte contemporanea, giunta alla sua terza edizione. Il percorso espositivo è stato allestito a Palazzo Fruscione e nella Chiesa della Santissima Addolorata, nel centro storico della città di Salerno. La mostra sarà visitabile dal primo al nove dicembre. Il vernissage si terrà sabato primo dicembre alle 17 a Palazzo Fruscione, alla presenza della conduttrice televisiva Veronica Maya, madrina dell’evento.

Il fil rouge dell’esposizione

Il fil rouge di questa terza edizione di “Arte Salerno 2018” sarà il tema della metamorfosi, caro all'artista olandese Maurits Cornelis Escher, che amò tanto l’Italia e la costiera amalfitana in particolare, tanto da inserire in "Metamorphosis", uno dei suoi capolavori più conosciuti ed apprezzati, l'immagine del Duomo di Atrani, unica figura reale incastonata in una sequenza geometrica. Sue le parole “Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile" che faranno da guida alla terza edizione della rassegna.

Oltre 170 artisti

All'esposizione parteciperanno oltre 170 artisti che, nella creazione delle loro opere, si sono ispirati al tema. Nella location della Chiesa della Santissima Addolorata sono state allestite, in particolare, una mostra in cui esporranno 14 maestri ceramisti e sei personali curate dalla Prince Group. Nove le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e installazione, arte fotografica, arte ceramica, video arte e cortometraggio, performance art, arte virtuale grafica digitale. La premiazione si terrà nel Teatro Augusteo domenica 9 dicembre.

Il patrocinio della Regione Campania

La manifestazione è organizzata dall'associazione ArtetrA Art Associates, guidata da Veronica Nicoli, con il supporto di Prince Group, presieduto da Armando Principe, ed in collaborazione con il Comune di Salerno ed il Comune di Atrani. Ha, inoltre, il patrocinio della Regione Campania, dell'Accademia delle Belle Arti dell'Armenia e del ministero dei Beni Culturali armeno.