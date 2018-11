Rappresaglia per mancato pagamento, due arresti nel Salernitano

Due fratelli di 28 e 26 anni sono stati arrestati a Pagani, in provincia di Salerno, per aver vendicato in maniera brutale il mancato pagamento di un tatuaggio. I fratelli, già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in carcere dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno condotto le indagini insieme con i colleghi della Tenenza di Pagani.

La rappresaglia

I militari sono riusciti a far luce sull'episodio verificatosi la sera del 12 novembre scorso in Piazza Sant’Alfonso, a Pagani. In quella circostanza due individui avevano prima aggredito con calci e pugni un 24enne del luogo, poi lo avevano ferito alle gambe con un coltello, lasciandolo agonizzante in un lago di sangue. Le indagini effettuate dai carabinieri hanno accertato la responsabilità dei due fratelli in relazione alle lesioni gravissime inferte alla vittima, con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Gli investigatori, inoltre, hanno accertato che i due, subito dopo l’agguato, si erano vantati sui social network del gesto.