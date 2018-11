La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare molto mosso.

La situazione nel resto della Campania

Il minimo di bassa pressione si sposta gradualmente verso l'area ionica, le correnti piegano in giornata dai quadranti settentrionali e le piogge tendono ad esaurirsi entro sera in Campania. Temperature in diminuzione, venti tesi dai quadranti occidentali in rotazione da NO. Mari molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,5 µg/m³.