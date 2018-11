Lavoro nero, scoperti sette addetti in un opificio nel Casertano

Sette lavoratori sono stati scoperti a lavorare in nero all’interno di un opificio per la produzione e l’assemblaggio di parti di calzature che ha sede a Lusciano, in provincia di Caserta. A scoprire il giro di lavoro nero è stata la guardia di finanza che ha effettuato un blitz dopo alcuni controlli eseguiti in aziende che producono "in nero" e smaltiscono illegalmente rifiuti industriali e scarti da lavorazione. Dalle indagini è emerso che l’opificio non è abusivo mentre lo erano i sette lavoratori impiegati al suo interno. La ditta è stata sanzionata ed è stata anche avanzata la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.