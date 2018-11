Tentano furto in abitazione a Striano, arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano un furto in un'abitazioone: è successo a Striano, in provincia di Napoli. A chiamare il 112 un cittadino che aveva sentito dei rumori sospetti dall'esterno della sua abitazione e aveva notato due uomini che tentavano di entrare dalla portafinestra. Sono così intervenuti che hanno preso i due ladri sul posto traendoli in arresto in flagranza.

Gli arrestati

Sono padre e figlio: Gaetano Aito, 49 anni, di Sarno, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e il figlio incensurato 22enne. I militari li hanno trovati in possesso di una lunga barra di metallo utilizzata per forzare la recinzione esterna, sottoposta a sequestro. Arrestati, dopo le formalità sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.