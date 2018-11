Napoli, sequestrata marijuana coltivata in un locale del Comune

Scoperta e sequestrata una ‘serra’ per la coltivazione di piante di marijuana a Napoli in via Villa San Giovanni, in un locale di proprietà comunale. Ad eseguire l’operazione sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni Barra. Le 64 piante di marijuana erano coltivate in un locale terraneo di proprietà del Comune di Napoli, al momento disabitato.

Trovato impianto fototermico artigianale

I poliziotti, nel corso di controlli tesi al contrasto e alla prevenzione del traffico di droga, hanno percepito nei pressi del locale di via Villa San Giovanni un forte odore. Si sono insospettiti e hanno chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per accedere all’interno. All’apertura del cancello gli investigatori si sono trovati di fronte alla ‘serra’ con piante in evidente stato di maturazione ed esposte a un impianto fototermico artigianale che ne consentiva la rapida crescita.