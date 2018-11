Benevento, tenta rapina: arrestato da carabiniere in borghese

Tenta una rapina in un tabacchi, ma il malvivente viene bloccato da un carabiniere, che era fuori servizio e a passeggio lungo il corso. L'episodio è accaduto a Benevento in un esercizio commerciale lungo Corso Dante. Il militare, accortosi di quanto stava accedendo all'interno del tabacchi, è entrato riuscendo a disarmare il rapinatore che stava minacciando con un coltello il commerciante e a bloccarlo sul pavimento in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Il rapinatore, un uomo di 37 anni di Benevento, è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Capodimonte. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato invece soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per farsi curare le ferite, non gravi, riportate durante la colluttazione con il malvivente.