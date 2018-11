Salerno 5 rapine in 15 giorni: due minori finiscono in comunità

Non ancora maggiorenni, con il volto parzialmente coperto e armati di coltello, effettuavano rapine a Salerno e nella Valle dell'Irno. Per questo, un 17enne e un 15enne, sono stati affidati ad una comunità. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno che, guidati dal vice questore Marcello Castello, hanno operato le indagini su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno. L'inchiesta è partita da cinque denunce per rapina sporte presso le stazioni dei carabinieri di Salerno, Pellezzano, Fisciano e Baronissi. Dalle indagini svolte è emerso che in quindici giorni i due minori hanno effettuato rapine ai danni di cinque esercizi commerciali. I furti erano caratterizzati dallo stesso modo di operare e sono avvenuti in circostanze molto simili. I ragazzini, infatti, entravano in azione con il volto coperto da maschere e bandane, armi in pugno. La collaborazione delle vittime, che hanno effettuato i riconoscimenti e la verifica dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti presso alcuni dei negozi rapinati, ha consentito agli agenti della Squadra Mobile di giungere alla identificazione degli autori e ricostruire le loro responsabilità.