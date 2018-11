Benevento, giovane coppia spaccia banconote false: arrestati

Una coppia di napoletani è stata arrestata dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a spacciare banconote false in alcuni esercizi commerciali di Pietrelcina. I due, un uomo di 36 anni e una donna di 28 anni, con il figlioletto di 8 mesi, sono stati rintracciati e fermati dai militari alle porte di Benevento. La coppia poco prima aveva effettuato delle consumazioni in un bar a Pietrelcina per poi spostarsi in città in una pizzeria. I militari hanno perquisito la coppia, addosso all'uomo hanno trovato 385 euro, in banconote di vario taglio, falsi. Nella borsetta della donna, invece, i militari hanno trovato una banconota da cento euro, anche quella falsa.