La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 4.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Campania

Impulsi instabili in un letto di correnti nord occidentali continuano ad arrivare sulle regioni meridionali, più esposti i versanti tirrenici che risentiranno di una certa variabilità e di qualche fenomeno, al più di moderata intensità. In generale più soleggiato sullo Ionio e sulla Sicilia meridionale. Temperature stabili o in calo sulla Calabria e in Sicilia, ventilazione anche sostenuta da ONO. mari molto mossi con moto ondoso in diminuzione

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 11.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,4 µg/m³.