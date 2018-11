Giugliano, bruciava rifiuti nel campo rom: arrestata 21enne

Una 21enne incensurata, residente nel campo rom di via San Francesco a Patria a Giugliano, nel Napoletano, è stata arrestata per combustione illecita dei rifiuti. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri della stazione Varcaturo. L'arrestata è stata posta ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Gli uomini dell’Arma hanno sorpreso la 21enne mentre si trovava all’interno del campo rom e incendiava rifiuti come plastica, carcasse di mobilio verniciato, lamiere e polistirolo. I rifiuti erano stati abbandonati su un'area di circa 20 metri quadri. Il rogo è stato spento.