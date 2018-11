Napoli, lite per un 'bisogno' in strada: giovane ferito alla schiena

Ferito dopo una lite scoppiata con quattro persone che lo avevano rimproverato per essersi fermato lungo la strada a Napoli per un bisogno fisiologico. Un giovane di 25 anni il 17 novembre ha fatto ricorso alle cure per ferite da punta e taglio alla schiena e ha raccontato ai medici del Loreto Mare di Napoli di essere stato ferito da quattro sconosciuti nel corso di una lite in via Marina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile il giovane si è fermato per un bisogno fisiologico lungo la strada. Dopo averlo visto dei ragazzi più giovani che passavano lo hanno rimproverato per quel gesto all’aperto davanti alle loro fidanzate.

Ferito alla schiena

Dopo il rimprovero è nato un diverbio che si è concluso con il ferimento del ragazzo. Il giovane si è accorto di essere stato ferito solo dopo essere tornato a casa. Da lì si è fatto accompagnare da alcuni amici in ospedale dove gli è stata riscontrata una ferita alla schiena. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Napoli Centro.