Salerno, sputa contro agenti della polizia municipale: denunciato

Un giovane salernitano ha sputato contro due agenti della polizia locale di Salerno ed è stato per questo denunciato per oltraggio e interruzione di pubblico servizio. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa in via Roma. I vigili erano in servizio in quella strada quando sono stati raggiunti alle spalle da uno sputo proveniente da un motociclo in transito, con due persone a bordo. Il mezzo si è dileguato immediatamente senza lasciare la possibilità di identificare l'autore del gesto. Solo dopo accurate indagini, con la verifica incrociata dei vari sistemi di videosorveglianza, si è riusciti a risalire all'autore dei fatti che è risultato essere il passeggero del veicolo.