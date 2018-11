La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Il mare sarà poco mosso.

Le previsioni meteo nel resto della Campania

L’anticiclone resta ancora ben saldo sulle regioni meridionali e regala un'altra giornata di sole. Farà eccezione il transito di qualche innocua velatura sulla Campania. Qualche lieve annuvolamento si registrerà sul basso Tirreno e ancora qualche foschia o banco di nebbia mattutino nelle ore più fredde. Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento, massime fino a 20° sui litorali. Venti generalmente settentrionali deboli con qualche rinforzo sullo Ionio. Mari poco mossi.

Caserta: sole splendente

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Avellino: cieli in prevalenza sereni

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata ad Avellino. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

Nelle città della Campania la concentrazione di pollini nell’aria nella giornata di oggi, mercoledì 14 novembre, risulta media.