Reagisce a tentativo rapina, accoltellato a Napoli

Un napoletano di 21 anni, incensurato, è stato medicato per ferite da taglio riportate alla gamba sinistra. Dimesso, ne avrà per otto giorni. Il giovane, medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, ha raccontato che la scorsa notte stava attraversando a piedi piazza Garibaldi in direzione piazza Carlo III, quando sarebbe stato avvicinato da due soggetti, presumibilmente di origine nordafricana, in sella a scooter di cui non ha saputo fornire alcun dettaglio, i quali avrebbero cercato di portargli via il telefonino. Alla sua reazione sarebbe stato accoltellato. Sull'episodio, e sulla versione fornita dal giovane, indagano i carabinieri.