Salerno, si traveste da steward per eludere i controlli: arrestato

Indossava una pettorina simile a quella utilizzata dagli steward in servizio allo stadio ma il travestimento non è servito a fargli eludere i controlli della polizia. Un 47enne, ricercato perché doveva scontare un anno, è stato riconosciuto e fermato non lontano dallo stadio Arechi a Salerno. Una volta bloccato è stato, prima, condotto negli uffici della polizia e poi accompagnato presso la casa lavoro di Vasto, in provincia di Chieti, dove dovrà scontare la pena. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine perché in passato era rimasto coinvolto in un’indagine su un gruppo di parcheggiatori abusivi. Per questo reato, era stato arrestato.