La situazione meteo in città

A Napoli (LE PREVISIONI) bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione conquista completamente anche l'estremo Sud della Penisola. Sarà una giornata soleggiata per la Campania, per lo più soleggiata qualche sporadico addensamento sulla zona meridionale. Temperature senza grandi variazioni o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli variabili. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,7 µg/m³.