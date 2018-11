Ercolano, accoltella giovane dopo lite per viabilità: denunciato

Denunciato un uomo di 35 anni, residente a Ercolano a Napoli e già noto alle forze dell’ordine, per aver accoltellato un ragazzo di 22 anni a causa di una lite per motivi di viabilità avvenuta la sera di sabato 10 novembre nel comune vesuviano. Il ferito, anch’egli già noto alle forze dell'ordine e residente a Portici, è giunto all'ospedale Villa Betania a Napoli dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da taglio al torace sinistro guaribile in sette giorni. Sull'episodio sono intervenuti i carabinieri. La vittima ha riferito di essere stata accoltellata a Ercolano a seguito di una lite scoppiata a causa di un lieve incidente stradale. Per l’aggressore è scattata una denuncia per lesioni personali.