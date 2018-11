[an error occurred while processing this directive]

CAMPANIA Napoli, polizia trova in casa droga e soldi: arrestato 29enne Autoplay Per disattivare l'autoplay video usa il bottone Foto di archivio (Getty Images) 1' di lettura È accusato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti lo seguivano da qualche giorno. Fermato per un controllo, era stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina In casa aveva circa un chilogrammo di hashish e all'incirca 42 mila euro in contanti. Un 29enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stato perciò arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente ed è stato portato nel carcere di Poggioreale. Il ritrovamento è stato effettuato dagli agenti della polizia di Stato, che hanno eseguito un'ispezione nell'abitazione del giovane. I poliziotti da qualche giorno stavano seguendo gli spostamenti del 29enne e lo avevano già fermato per un controllo. In quella circostanza lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Gli agenti hanno anche perquisito un altro locale, dove hanno rinvenuto circa due chili di marijuana.

