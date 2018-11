Picchia la moglie e aggredisce carabiniere a Napoli, arrestato

I carabinieri di Portici (Napoli) hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del luogo che aveva aggredito fisicamente la moglie 45enne procurandole lesioni guaribili in 21 giorni. L'uomo ha opposto resistenza anche a un militare dell'arma, giunto sul posto per riportare la calma causandogli un trauma guaribile in sette giorni. L'arrestato è in attesa di rito per direttissima.