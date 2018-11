La situazione meteo in città

A Napoli (IL METEO) cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Il mare risulta poco mosso.

Le previsioni meteo nel resto della Campania

Un campo di alta pressione si afferma sulle regioni del Sud. Il tempo sarà in gran parte soleggiato su tutte le nostre regioni salvo qualche innocuo e temporaneo annuvolamento sui rilievi montuosi e sul basso Tirreno. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli di Maestrale. Mari poco mossi o mossi.

Benevento: nebbia in graduale diradamento

A Benevento nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7.3°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord.

Salerno: cieli in prevalenza sereni

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12.2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Il mare risulta poco mosso.

La qualità dell’aria in Campania

Nelle città della Campania la concentrazione di pollini nell’aria nella giornata di oggi, giovedì 8 novembre, risulta bassa.