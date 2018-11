Francesca Santoro nella lista innovatori under 35 del Mit

C'e' per la prima volta un'italiana fra i 35 giovani innovatori under 35 che ogni anno, dal 1999, la rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, Mit Technology Review, seleziona come i piu' promettenti in tutta Europa.

Chi è

Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell'Istituto Italiano di tecnologia a Napoli ed è stata premiata con il "Mii Innovators Under35 Europe" per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera la pelle, accelerando la guarigione delle ferite.

