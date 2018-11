La situazione meteo in città

Durante la mattina tempo quasi sereno, mentre nel pomeriggio le condizioni meteo potrebbero variare e in serata i cieli saranno parzialmente coperti. Si avrà una probabilità di pioggia dell'80% durante la notte con una quantità di precipitazioni di 4-8mm. Sia al mattino che la notte la temperatura minima sarà di 16°C e la temperatura massima sarà di 20°C registrata durante il pomeriggio. Durante la giornata per colpa dell'elevata umidità la massima percepita potrà essere maggiore rispetto alla temperatura indicata anche di 4° in più arrivando ad una temperatura massima percepita di 24°C. Venti leggeri al mattino, nel pomeriggio ci saranno venti deboli provenienti da sudest con intensità di 9 nodi.

Le previsioni meteo nel resto della Campania

Nuova perturbazione per le nostre regioni meridionali con altre piogge che attendono dalla sera-notte la Campania con piogge e rovesci sparsi. Più asciutto e parzialmente soleggiato tra Sicilia e Calabria ma senza fenomeni; solo dalla sera qualche pioggia tra ovest Sicilia e Calabria tirrenica. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi in Campania, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati meridionali. Mari generalmente mossi.

Salerno: pioggia in serata

Dopo una mattinata in cui si prevede che il tempo sarà quasi sereno, nel pomeriggio sarà parzialmente nuvoloso e in serata si prevedono possibili piovaschi. La possibilità che piova è dell'80% la notte con un'intensità di 4-8mm. Nel corso della notte le temperature caleranno fino a raggiungere i 16°C, la massima temperatura sarà di 20°C riscontrata nel corso del pomeriggio. Nel corso del giorno a causa dell'elevata umidità la massima temperatura avvertita potrà essere diversa da quella segnalata anche di 4° in più arrivando ad una temperatura massima di 24°C. Venti lievi tutto il giorno.

Benevento: cielo grigio

Cieli grigi, perché si prevede tempo nuvoloso per tutto il giorno. La temperatura minima potrà arrivare fino a 10°C registrata sia al mattino che la notte, la massima sarà di 18°C presente nel pomeriggio. Venti quasi assenti tutto il giorno.

La qualità dell'area

La qualità dell'area è discreta in tutta la Campania.