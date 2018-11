Meteo a Napoli oggi: le previsioni di lunedì 5 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli (LE PREVISIONI) oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Sono previsti 31.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2638m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni meteo nel resto della Campania

La pressione aumenta ma ancora rimane attiva una circolazione di aria umida ed instabile sulla Campania con qualche pioggia o temporale nella prima parte del giorno, specie sul settore settentrionale, ma con tendenza a miglioramento. Temperature in ripresa, venti soffieranno tra Sudest e Nordest moderati con rinforzi. Mari fino a molto mossi.

Salerno

A Salerno oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Sono previsti 9.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14.6°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Benevento

A Benevento oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Sono previsti 3.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9.5°C, lo zero termico si attesterà a 2713m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.