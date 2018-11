Investe otto persone nel Salernitano: 18enne accusato di strage

Si aggrava la posizione del giovane di Pagani in provincia di Salerno che la notte del 2 novembre ha investito otto persone nei pressi di una discoteca di Cava de' Tirreni. Nel pomeriggio gli agenti del commissariato del paese hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ragazzo, ritenuto responsabile del delitto di strage. La Procura di Nocera Inferiore in un primo momento gli ha contestato il reato di tentato omicidio e il giovane è stato costretto agli arresti domiciliari. L’attività d'indagine, svolta attraverso la raccolta delle testimonianze e la visione di diversi filmati della video-sorveglianza cittadina, ha indotto l'Autorità Giudiziaria a chiedere al gip l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’autore dei fatti, qualificandoli nel delitto di strage.

Investite otto persone

Il giovane, nella stessa nottata, si è reso responsabile dell'investimento con la propria autovettura di almeno otto persone all’uscita di una discoteca di Cava de' Tirreni nel Salernitano. All’arrivo della Polizia, fra le tante persone, ve ne erano alcune stese a terra perché investite dalla Fiat 500 guidata dal ragazzo, rendendo necessario il trasporto in ospedale. Dagli accertamenti svolti, gli agenti hanno appurato che il giovane ha investito le persone con manovre spericolate e reiterate. Le successive indagini, eseguite dal settore Anticrimine del Commissariato di Cava de' Tirreni, hanno consentito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La dinamica dell’accaduto

Il giovane, insieme ad altri ragazzi di Pagani, è andato in discoteca per trascorrere la serata. Dopo un litigio di uno di questi con altri frequentatori del locale, il gruppo è uscito dalla discoteca, con l'intento di aspettare gli antagonisti sulla strada per fargliela pagare. Il ragazzo, all'uscita degli altri giovani dalla discoteca, è salito a bordo della Fiat 500 e li ha investiti più volte dopo una serie di manovre e accelerazioni mirate a colpire il gruppo. Successivamente ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Anche il padre dell'arrestato è rimasto contuso e ha riportato una prognosi di 5 giorni.