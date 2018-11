Torre Annunziata, droga nella scuola abbandonata

Dosi di hashish nascoste nella scuola abbandonata e oggi occupata dai rom. Le hanno scoperte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, i carabinieri che ieri sera sono stati impegnati in controlli a largo raggio nella città vesuviana. In particolare, durante un'ispezione nell'ex istituto scolastico di via Roma, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato sei dosi di hashish infilate nell'intercapedine di un muretto.

I controlli in città

Denunciato invece un 37enne di Pomigliano d'Arco già noto alle forze dell'ordine, a bordo della sua auto sono stati trovati 12 grammi di hashish. Sorpreso anche un giovane incensurato, in possesso di hashish per uso personale e segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Denunciato inoltre un 59enne di Pompei per violazione degli obblighi relativi all'affidamento in prova ai servizi sociali: pur non potendo farlo, era infatti alla guida di un'auto, peraltro senza patente né copertura assicurativa. Infine è stato arrestato T.B., 45 anni, trovato in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito, è stato nuovamente posto ai domiciliari. Nel corso del servizio di controllo, i carabinieri hanno identificato complessivamente 64 persone, elevato 18 contravvenzioni al codice della strada e ritirato due patenti di guida a soggetti trovati in possesso di droga.