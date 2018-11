Maltempo, in Campania allerta gialla fino a 5 novembre

Allerta gialla in vigore dalle 11 di stamattina, 4 novembre, sull’intero territorio della Campania. L’allerta riguarda la criticità idrogeologica per l’impatto al suolo di piogge e temporali e termina domani mattina alle 11 su tutte le zone, tranne che per la zona 1, Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, la zona 2, Alto Volturno e Matese, e per la zona 3, Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. In questi territori l'allerta è stata prorogata fino alle 18 di domani. Nelle zone citate permarranno “precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o locale temporale”, con la presenza di raffiche di vento. (IL METEO)