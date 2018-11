Inseguimento a Napoli: arrestato 19enne senza patente

Un diciannovenne senza patente è stato fermato dalla Polizia di Stato al termine di un lungo inseguimento per il centro di Napoli. La fuga è iniziata quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in Corso San Giovanni alla Citroen C3 del ragazzo. La vettura procedeva a velocità elevata su via delle Ville Romane, esibendo una targa di cartone.

La fuga e l'arresto



Con l’intento di sfuggire ai controlli, il ragazzo ha finto di rallentare, assecondando la richiesta degli agenti, per poi accelerare improvvisamente e mettersi in fuga verso il quartiere Ponticelli. A quel punto è scattato l’inseguimento, cui si sono aggiunte anche Volanti dei commissariati di Polizia di Poggioreale e San Giovanni. Guidando in maniera spericolata, speronando le Volanti e incurante delle altre automobili e dei pedoni, il giovane ha percorso Corso San Giovanni, via Argine, via Traccia, per poi imboccare la SS 162 verso Pomigliano d’Arco. Qui ha attraversato il centro cittadino, ha imboccato nuovamente la superstrada in direzione Casalnuovo e ha raggiunto Cercola, in provincia di Napoli. Qui gli agenti sono finalmente riusciti a bloccare la fuga del giovane, che è stato arrestato per guida senza patente, danneggiamento alle Volanti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, è emerso, non aveva mai conseguito il permesso di guida.