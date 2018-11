Napoli, lite tra parcheggiatori abusivi: arrestato un 43enne

Un parcheggiatore abusivo, 43enne di origine tunisina, ha colpito un connazionale di 51 anni con la tavola di un bancale di legno, durante una lite scaturita per la gestione di un’area parcheggio a Napoli. L’aggressore, in Italia senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, invece, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo campano e guarirà in 35 giorni. La rissa, secondo la ricostruzione fatta dagli uomini dell’Arma, è avvenuta non lontano da piazza Municipio.

Multati altri parcheggiatori abusivi

Durante i controlli, i carabinieri hanno individuato e multato, in diversi quartieri della città, 30 parcheggiatori abusivi. Uno di questi è stato bloccato in piazza Matteotti. I militari hanno accertato che, nell'agosto scorso, al parcheggiatore era stato notificato un provvedimento di allontanamento e da allora è stato denunziato sei volto per inosservanza della misura disposta.