La situazione meteo in città

A Napoli (IL METEO) cielo nuvoloso nel week end. Oggi sono previste deboli piogge, in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Il mare risulterà mosso. Domani ancora cieli molto coperti con deboli piogge, in intensificazione nel pomeriggio. Schiarite sono previste in serata. Domenica la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Il mare sarà ancora mosso.

Le previsioni nel resto della Campania

Un fronte perturbato si muoverà gradualmente verso est coinvolgendo in nottata la Campania. Le temperature sono in aumento. Si prevedono venti moderati o forti sciroccali con mari molto mossi o agitati. Domenica ancora piogge e nella notte possibili acquazzoni sulla Campania settentrionale, dopo una tregua. Le temperature saranno in calo, venti tesi soffieranno da Scirocco e Levante. I mari risulteranno molto mossi o agitati con mareggiate sui versanti esposti.

Caserta: week end nuvoloso

Anche a Caserta la giornata odierna sarà nuvolosa, con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12.8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Situazione analoga per domenica. Ancora nuvole, con deboli piogge per l'intera giornata La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

Avellino: deboli piogge

Week end all’insegna delle nuvole ad Avellino. Per oggi sono previste deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12.3°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Previste piogge deboli anche per domenica, in attenuazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.