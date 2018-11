Maltempo, pompieri salvano un uomo bloccato in auto a Ischia

Un uomo è stato soccorso perché era finito con il suo furgone in un’area allagata dalla pioggia a Panza sull’isola d’Ischia, in provincia di Napoli. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola, zona Flegrea. Questi alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Napoli che per sopperire alle numerose chiamate ha dovuto richiamare in servizio dieci squadre in supporto a quelle già in turno. "Le richieste di soccorso riguardano perlopiù allagamenti di cantine e locali situati al di sotto dal livello stradale", spiegano dal Comando Provinciale.

Frana a Casamicciola

Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola (Napoli), è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che si trova a poca distanza e che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Prima dell'alba sull'isola si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 il muro di contenimento è franato.