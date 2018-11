Sette pregiudicati denunciati durante un controllo nel Napoletano

Durante un servizio di controllo del territorio a Portici e a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno denunciato sette pregiudicati.

Tre di loro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, altri tre per guida senza patente e uno per porto ingiustificato di coltello. I carabinieri hanno contestato inoltre trentotto infrazioni al codice della strada, sottoponendo a fermo amministrativo quattordici motocicli, e ritirando nove patenti di guida.

Infine, cinque giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale. I carabinieri li hanno segnalati al Prefetto.