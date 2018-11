Maltempo, aliscafo contro una banchina a Procida: nessun ferito

Un aliscafo è finito contro una banchina del porto a Procida. Non ci sono stati feriti. Il mezzo ha riportato lievi danni mentre i respingenti della banchina sono stati danneggiati in maniera più significativa. “Per l'impatto – ha spiegato il comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello Paola Scaramuzzino - un respingente si è inclinato e un altro è stato abbattuto. Stiamo comunque accertando le cause dell'incidente con verifiche - ha aggiunto l'ufficiale della Guardia Costiera - anche se è probabile che sia dipeso da un improvviso colpo di vento". "L'unità comunque era in sicurezza in quanto il colpo sul natante si è verificato oltre la linea di galleggiamento. Quindi l'aliscafo è ripartito alla volta di Casamicciola dove è stato fermato in attesa degli accertamenti tecnici di routine del RINA , il Registro navale, e anche per effetto del maltempo" ha concluso la Scaramuzzino. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, nessuno dei passeggeri avrebbe avvertito l'impatto. Maltempo, 4 morti in Valle d'Aosta e Trentino. Allerta rossa in Veneto