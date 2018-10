La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata. Piogge deboli: sono previsti 2.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C, mentre la minima sarà di 15°C. Venti deboli al mattino da Est, moderati al pomeriggio. Mare mosso. Qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo.

La situazione nel resto della Campania

Tempo nel complesso soleggiato, salvo locali disturbi in provincia di Caserta. Temperature in rialzo, specie sui valori minimi. Venti moderati o forti di Libeccio. Mari molto mossi o localmente agitati.

La situazione meteo a Salerno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata. Previste precipitazioni nella notte, con 3.8mm di pioggia. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 21°C. Venti deboli per tutto il giorno. Mare mosso, qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo.

La situazione meteo a Benevento

Giornata uggiosa, nuvoloso alla mattinata e alla sera, mentre al pomeriggio il tempo sarà variabile. La temperatura minima toccherà i 10°C e la temperatura massima arriverà a 17°C. Nelle ore mattutine si registrano venti deboli provenienti da sud ovest d'intensità.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,3 µg/m³.