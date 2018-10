Cadavere in spiaggia nel Napoletano, forse vittima del maltempo

Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia di Casevecchie a Bacoli, in provincia di Napoli, nella serata di ieri. Si tratta probabilmente di un immigrato attorno ai 50 anni. Gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi sulla morte dell’uomo, neppure che possa essere finito in acqua a causa del maltempo che ha colpito la costa flegrea, per tutta la giornata di ieri. Al momento del ritrovamento, la vittima indossava dei jeans e un giubbotto. A notare il corpo senza vita dell’uomo sulla battigia sono stati alcuni residenti della zona. I carabinieri hanno avviato le indagini subito dopo i rilievi effettuati in presenza del magistrato di turno, che ha disposto il trasferimento della salma al II Policlinico di Napoli per l’autopsia.