Napoli, in ospedale per morsi di topo: cacciato di casa perché gay

Un 40enne di Monte di Procida, in provincia di Napoli, è finito in ospedale dopo essere stato morso da alcuni topi.

L’uomo, cacciato di casa perché omosessuale, era costretto a vivere in condizioni disumane in un sottoscala.

La vicenda è stata denunciata dall’Arcigay, che si è messo in contatto con il sindaco di Monte di Procida, il quale ha assicurato il proprio intervento e di volersi occupare del caso per trovare una sistemazione dignitosa all’uomo.