Napoli, una mostra celebra il ritorno della statua di Zeus in trono

È stata inaugurata oggi, sabato 27 ottobre, la mostra “Il visibile, l'invisibile e il mare” per celebrare il ritorno della statua di “Zeus in Trono”. L’esposizione è stata allestita nel castello aragonese di Baia, nel Napoletano. La statua, per 25 anni, dal 1992 fino al 2017, è rimasta esposta al Getty Mueseum di Los Angeles. È stata possibile riportarla in Italia grazie al lavoro diplomatico degli inquirenti, della Magistratura e del Ministero dei Beni Culturali, dopo che finita in un giro di ricettazione.

Esposte altre 11 opere inedite

Zeus in trono, come testimonia un frammento di marmo successivamente emerso, fu ritrovato nel mare di Baia e presenta un lato ricoperto da incrostazioni marine, mentre l'altro perfettamente liscio, segno evidente che in parte era ricoperta da sabbia. La statua, alta 74 cm, viene esposte insieme ad altre 11 opere inedite, tra cui un capitello degli Augustali di Miseno, trafugato negli anni passati e ritrovato grazie all’intenso lavoro della squadra beni culturali dei carabinieri.

Le parole del direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

"Il ritorno della statua di Zeus qui a Baia è un segnale di compattezza tra i cittadini e lo Stato - ha detto Paolo Giulierini, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei -. Questo momento non è fine a se stesso ma ci consente di mostrare il lavoro di nove mesi svolto e soprattutto di fissare le prossime tappe: riapertura del sacello degli Augustali a Baia entro il prossimo maggio, far ripartire la candidatura UNESCO per il patrimonio dei Campi Flegrei e apertura della grotta di Cocceio per il prossimo giugno". Per porre l'intero sistema in funzione ci sono da spendere fondi per 38 milioni di euro "che potranno dare forma e concretezza a tutto il lavoro avviato" - ha concluso Giulierini.