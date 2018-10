Tenta di uccidere rivale in amore, arrestato nel Casertano

Ha tentato in vari modi, senza riuscirci, di uccidere il presunto rivale in amore, prima investendolo con l’auto, poi accoltellandolo. Un 40enne di Villa Literno, in provincia di Caserta, Giovanni Nucci, è stato arrestato ed è finito in carcere. I fatti sono accaduti sabato scorso, 20 ottobre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo a Villa Literno ha investito con la sua Golf la vittima, di 43 anni. Poi, lo ha colpito all’addome con un coltello mentre era a terra. Nucci è poi fuggito. I militari lo hanno identificato e arrestato per tentato di omicidio.