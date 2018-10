Una donna di 91 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Salerno. L’impatto ha avuto luogo a Borgo Carillia, una frazione di Altavilla Silentina, lungo la Sp 317, all’altezza dell’incrocio tra via Nettunia e via Carlo Pisacane.

La Fiat Panda su cui viaggiava la vittima era guidata da una persona di 66 anni. All’improvviso, l’auto si è scontrata con una Lancia Musa proveniente da Eboli e guidata da un 30enne. La 91enne ha perso la vita in seguito all’impatto. I carabinieri di Eboli stanno indagando sulle cause, ancora non chiare, dell’incidente.

La salma della donna è stata poi trasportata all’obitorio di Eboli, dove verrà sottoposta a un esame esterno da parte del medico legale ed eventualmente anche a un’autopsia.