Napoli, a scuola cade un neon durante la lezione: nessun ferito

Incidente senza conseguenze stamane nell'istituto professionale Casanova di Napoli: la parte esterna di una plafoniera si è staccata dal soffitto ed è caduta sul pavimento di un laboratorio di odontotecnica dove era in corso una lezione. Nessuno studente è rimasto ferito. Le lezioni sono proseguite e la dirigenza scolastica ha fatto subito sostituire la plafoniera. L'episodio è stato rilanciato sui social da alcuni studenti che lamentano rischi per la sicurezza. Spiega il docente Francesco Corato, primo collaboratore della dirigente scolastica: "L'episodio si è verificato intorno alle 9.30 quando gli studenti erano già in laboratorio, ma non ci sono state conseguenze. Siamo ospitati in un complesso monumentale di oltre 1500 metri quadrati. La maggior parte delle vecchie plafoniere è stata sostituita negli ultimi tempi, a cedere è stata una di quelle non ancora rimpiazzate. Chiederemo a Città Metropolitana, da cui dipende la manutenzione, di accelerare la verifica sugli impianti di illuminazione più vetusti".