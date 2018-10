Avellino, Halloween: sequestrati 300mila prodotti

Quasi 300mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Avellino nel corso dei controlli scattati martedì 23 ottobre, in due esercizi commerciali del capoluogo irpino. Tra la merce sequestrata figurano cosmetici, gadget e maschere per la festa di Halloween. La merce sequestrata è stata prodotta in paesi asiatici con materiali e sostanze tossiche, inoltre, non riportava la denominazione merceologica, i dati dell'importatore e nemmeno quelli di garanzia di produzione Ce. Oltre al sequestro della merce, nei confronti dei titolari sono scattate sanzioni per 28mila euro.