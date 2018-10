Un asilo nido abusivo sequestrato nell’Avellinese: 3 denunce

Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, la Guardia di Finanza ha scoperto un asilo nido abusivo in un seminterrato di un’abitazione privata. A gestirlo erano la proprietaria dell’immobile e due ragazze che si occupavano di 11 bambini di età compresa tra i 10 e i 24 mesi. Pur operando nel contesto di una onlus, l’asilo non aveva alcuna autorizzazione a operare, come hanno confermato i controlli effettuati dai militari sugli standard edilizi, sanitari e di sicurezza. I controlli sono partiti monitorando l’insolito via vai mattutino di auto presso l’abitazione. La struttura è stata sequestrata e le tre donne denunciate.