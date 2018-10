Operazione dei carabinieri nel Napoletano: un arresto e otto denunce

Un arresto, otto denunce e 25 giovani segnalati al prefetto per possesso di modiche quantità di droghe, questo il bilancio dell'operazione “Alto Impatto” condotta dai Carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un 53enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza ad Ercolano, nella sua abitazione sono stati trovati 12 chili di sigarette di contrabbando. A Torre del Greco e comuni limitrofi sono state denunciate otto persone: due per il riciclaggio di un veicolo, due per aver speso 200 euro di banconote false, una per possesso di due coltelli a molla, due per guida senza patente, una per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, 25 giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, sono stati segnalati al prefetto.