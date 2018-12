Rogo distrugge deposito agricolo nel Salernitano

Un violento incendio è scoppiato in un deposito agricolo di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, causando ingenti danni. Nel rogo sono, infatti, andate completamente distrutte decine di rotoballe di fieno stoccate all’interno dell’edificio. I vigili del fuoco di Sala Consilina (Salerno) hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le fiamme, che si sono avvicinate ad alcune abitazioni. Ignote le cause che hanno scatenato il rogo, ma gli investigatori non escludono la natura dolosa.