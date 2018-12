Ruba uno smartphone e rischia il linciaggio, salvato dalla polizia

In Piazza Garibaldi a Napoli un uomo ha rubato uno smartphone a un tassista in attesa di clienti e si è dato alla fuga. Ma nulla è andato secondo i suoi piani perché il ladro è stato inseguito dalla vittima e dopo una colluttazione con il tassista è caduto a terra ed è stato raggiunto da altre persone. Così per l’uomo, ghanese di 48 anni, è stato provvidenziale l’arrivo della polizia che lo ha salvato dal linciaggio. Approfittando poi della concitazione, si è dato nuovamente alla fuga entrando in una profumeria di fronte alla Stazione, spaventando chi c’era all’interno. Ed è lì che il ghanese è finito in trappola venendo arrestato dagli agenti di polizia. Già stamattina ci sarà il rito per direttissima al Tribunale di Napoli.