Investito da treno nel Casertano, la vittima è un ghanese di 19 anni

È stato identificato il corpo trovato ieri sera sui binari della linea Napoli-Roma, tra i comuni casertani di Teano e Sparanise. La vittima, identificata dalla polizia ferroviaria, è un ghanese di 19 anni, richiedente asilo e ospite in un centro di accoglienza di Pignataro Maggiore, a Caserta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno cercando di far luce sulla morte del giovane. Non è ancora chiaro, infatti, cosa ci facesse lo straniero nei pressi dei binari, in una zona buia. Un’ipotesi, che gli inquirenti stanno verificando, è che il 19enne avesse le cuffiette per ascoltare la musica e non si sarebbe quindi accorto dell’arrivo del treno regionale.



Data ultima modifica 16 ottobre 2018 ore 15:15