Ischia, violenta lite tra dominicani finisce a bottigliate: un ferito

Erano da poco passate le 8 di lunedì mattina, quando, in pieno centro a Ischia, in piazza degli Eroi, è scoppiata una violenta lite. Protagonisti della scena tre dominicani, che hanno cominciato a litigare e poi hanno colpito un loro connazionale, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

Ancora da identificare i protagonisti della lite

Uno degli aggressori, all'improvviso, ha trafitto il connazionale con una bottiglia, rompendogliela addosso. La vittima del pestaggio è stata portata all'ospedale Rizzoli per essere sottoposta a ulteriori controlli, anche se, dalle prime indiscrezioni, sarebbe rimasto ferito lievemente con graffi ed escoriazioni. I carabinieri stanno procedendo ad accertare l'identità dei tre aggressori che, al momento, non sono ancora stati identificati.